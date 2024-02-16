 بايدن لـ نتنياهو: هناك رهائن أمريكيون لدى حماس وليس إسرائيليين فحسب - بوابة الشروق
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بايدن لـ نتنياهو: هناك رهائن أمريكيون لدى حماس وليس إسرائيليين فحسب


نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 9:21 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 9:21 م
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أجرى محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال الأيام الماضية.

وأضاف بايدن، في حديث للصحفيين، اليوم الجمعة: "أوضحت أنه يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن"، ذاكرا أن "المفاوضات مستمرة بشأن صفقة الأسرى ولا يزال من المأمول أن يتم ذلك".

وبشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المتوقعة في رفح، قال بايدن: "يحدوني الأمل ألا يقوم الإسرائيليون بأي غزو بري واسع النطاق في هذه الأثناء".

ووجه رساله لنتنياهو، قائلا: "هناك رهائن أمريكيون لدى حماس وليس إسرائيليين فحسب".

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