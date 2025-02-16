مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يجتمع الاثنين لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني الإثنين، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفاد مكتبه الأحد.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنّه أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن الاجتماع، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف أن نتنياهو سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني غدا الاثنين لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القدس، لبحث استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل مساء السبت إلى إسرائيل، في أول محطة له ضمن جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضا إلى السعودية والإمارات.