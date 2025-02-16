حصيلة إصابات العدوان على غزة ترتفع إلى 111 ألفا و693 إصابة

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن مستشفيات القطاع وصلها 7 شهداء (6 شهداء انتشال، وشهيد جديد) و5 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و271 شهيدًا، و111 ألفًا و693 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد صباح اليوم الأحد ثلاثة من عناصر التأمين بشرطة رفح، جنوب قطاع غزة، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدفهم خلال عملهم الروتيني.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن الاستهداف وقع جراء قصف إسرائيلي استهدف عناصر الشرطة أثناء انتشارهم لتأمين المساعدات بمنطقة «الشوكة» شرق رفح صباح اليوم.

وأشارت إلى أن الشهداء هم: إبراهيم سعدي الزاملي، ويوسف خالد الزاملي، وبلال علي المغاري.

وأدانت الوزارة هذه الجريمة، ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة؛ باعتباره جهازاً مدنياً يقدم خدمات لحفظ أمن المواطنين الفلسطينيين وتنظيم شئونهم اليومية.