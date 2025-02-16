مجلس الوزراء عن معارض أهلا رمضان: نعمل على ضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ معارض أهلًا رمضان تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» الذي تُقدمه الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن شهر رمضان يشهد إقبالًا من المواطنين على شراء العديد من السلع الأساسية، تكون في أشد الاحتياج لها مع زيادة الإقبال عليها.

وأشار إلى أنَّ معرض أهلًا رمضان الذي تم افتتاحه اليوم يبدأ من 16 فبراير وينتهي في 26 من الشهر نفسه، مؤكدا أنه من الوارد إذا ظهر احتياج لمدّه سيتم اتخاذ قرار بذلك، ونوه بأن تخفيض في معرض أهلًا رمضان تصل إلى 30%،

ولفت إلى جهود أخرى لتوفير السلع أمام المواطنين مثل معارض اليوم الواحد، وسط تنسيق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية وكبرى الشركات لتقديم عروض وتخفيضات مستمرة في أسعار السلع.

وأكّد أن الدولة تسعى لضبط أسعار السلع في الأسواق، ومستمرة في هذه السياسة عبر مختلف المعارض التي يتم تنظيمها.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، معرض"أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر.

وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية جميع منتجات السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن والألبان والجبن ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%، وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات.