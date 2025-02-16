 وزير خارجية تركيا: مستعدون للقيام بدور من أجل إحلال السلام في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية تركيا: مستعدون للقيام بدور من أجل إحلال السلام في أوكرانيا

وكالات
نشر في: الأحد 16 فبراير 2025 - 10:44 م | آخر تحديث: الأحد 16 فبراير 2025 - 10:44 م

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن تركيا تناقش مع الولايات المتحدة ودول أوروبية، وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا وسبل منع اندلاع صراع جديد.

وقال "فيدان"، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "تركيا مستعدة للعب أي دور للإسهام في إحلال السلام في أوكرانيا، ولكن قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار وخطة سلام طويلة الأمد وقابلة للتطبيق".

وأضاف: "نحن نعمل مع الإدارة الأمريكية والأوروبيين على جوانب مختلفة من وقف إطلاق النار المحتمل، وكيفية الحفاظ عليه، وكيف يمكننا منع اندلاع حرب أخرى".

وأكد وزير الخارجية التركي، أنه لا يزال هناك صعوبة للتوفيق بين الهدف قصير الأمد المتمثل في وقف إطلاق النار، والمخاوف الاستراتيجية طويلة الأجل لدى كل من أطراف الحرب في روسيا وأوكرانيا.

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