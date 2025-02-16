شؤون اللاجئين الفلسطينية تواصل توزيع مساعدات طارئة في مخيمات الضفة بتمويل من جايكا

واصلت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية توزيع مساعدات طارئة في عدد من المخيمات، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين (PALCIP2).

وبينت الدائرة، في بيان لها، اليوم السبت، أنه جرى توزيع الطرود الغذائية في مخيمات: الدهيشة، والعزة، والعروب، وعايدة، حيث تم تخصيص عدد الطرود لكل مخيم بناء على حجمه، وعدد سكانه، ومدى تأثره بالأوضاع الراهنة، لضمان وصول الدعم إلى العائلات الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن المساعدات استهدفت العائلات التي فقدت مصدر دخلها الأساسي، والأيتام، ومرضى الحالات الحرجة كمرضى السرطان، والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، إلى جانب العائلات التي تعيش في فقر مدقع، بهدف تعزيز صمود اللاجئين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وتابعت أنه في إطار دعم القطاع الصحي، تم تسليم معدات طبية إلى مخيمات: الفوار، والدهيشة، والعزة، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات الصحية في المخيمات، وتحسين قدرة المراكز الطبية على الاستجابة للاحتياجات الطارئة، موضحة أن المعدات شملت 11 صنفا من المستلزمات الطبية الأساسية التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات العاجلة للعائلات اللاجئة، إذ تم استكمال عملية التوزيع بالكامل، ما يعزز من جاهزية المرافق الصحية لتقديم رعاية أفضل في ظل التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أن توزيع هذه المساعدات يأتي ضمن سلسلة من الجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وسط أوضاع متفاقمة جراء استمرار الاقتحامات المتكررة من قوات الاحتلال، خاصة في شمال الضفة الغربية، ما يزيد من صعوبة الظروف الحياتية ويجعل تقديم الدعم الإنساني أكثر ضرورة لضمان صمود اللاجئين وتعزيز قدرتهم على مواجهة هذه التحديات