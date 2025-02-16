إعلام سوري: اتفاق بين وزارة الدفاع وفصائل الجنوب على تشكيل 4 ألوية بقوام 10 آلاف مقاتل

أفادت وسائل إعلام سورية، باتفاق وزارة الدفاع والفصائل المسلحة في جنوب البلاد على تشكيل 4 ألوية تتبع الوزارة، بقوام 10 آلاف مقاتل من أبناء المنطقة.

وقالت مصادر خاصة لـ«تلفزيون سوريا»، إن «ألوية المنطقة الجنوبية التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الدفاع، هي: لواء في منطقة درعا، ولواء في ريف درعا الغربي، وآخر في الريف الشرقي، ولواء يتم التحضير له في السويداء».

وأوضحت أن «ألوية الجنوب ستتوزع في محافظات: درعا والسويداء والقنيطرة، وتتألف من 3 ألوية مشاة ولواء قوات خاصة».

يذكر أنه في 29 يناير الماضي، تاريخ تعيين الشرع رئيسا انتقاليا، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية.

وفتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.