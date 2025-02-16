محافظ شمال سيناء: كل يوم تزيد عزيمتنا في استقبال مصابي غزة وإرسال المساعدات للقطاع

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن الزيارات التي تجريها وفودًا مصرية وأجنبية إلى معبر رفح كلها تنادي بالسلام.

وكتب "مجاور"، في سلسلة تغريدات له اليوم الأحد، على موقع "إكس": "عندما تتواكب الزيارات لمعبر رفح شريان الحياة لغزة، فإنه بمثابة تأييد دولي لحل القضية الفلسطينية وإقرار السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف محافظ شمال سيناء: "زارني خلال الـ48 ساعة الماضية، وفدًا من جامعة الدول العربية والبرلمان الأوروبي، والسفير البلجيكي والكندي، ومنتظر سلسلة زيارات كلها بمثابة أصوات تنادي بالسلام".

وتابع المحافظ، في تغريدة أخرى: "في خضم الحراك السياسي على خلفية استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، ومهما كان ما يلوح في الأفق، إلا إنني أرى أن ذلك يزيد كل يوم من عزيمتنا في جهود استقبال المصابين وإدخال المساعدات الإنسانية، ويعرف معدن وأصالة الإنسان في الشدائد".

واستطرد: "من مقاتل سابق ومحافظ حالي، أعرف تماماً معني الجهد عندما تكون الدوافع وطنية، أقف احتراماً للمتطوعين لإدخال المساعدات الإنسانية والعاملين على استقبال المصابين من قطاع غزة، هم بحق خير أجناد الأرض".