أحمد حسن مكي: فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية جرس إنذار لـ الزمالك

أكد أحمد حسن مكي، مدرب السكة الحديد مودرن السابق ونجم الكرة المصرية، أن فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية، جرس إنذار بقوة للزمالك قبل مواجهة القمة.

قال أحمد حسن مكي في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" الإسماعيلي يمر بظروف صعبة، واشعر بالحزن عليه، هناك انتقادات للاعبين، لكني مشفق عليهم لأنهم صغار في السن، وغير متمرسين في الدوري، وهذا يصعب الأمور في ظل قوة الدوري".

أضاف:" الإسماعيلي يمتلك العناصر المميزة، لابد أن يختلف التفكير في المرحلة المقبلة، وعدم الاعتماد على الشكل الجمالي، ولكن لابد من اتباع نهج تجاري بتجميع أكبر قدر من النقاط، وفي الموسم المقبل لابد من التعاقد مع لاعبين جيدين".

أشار:" مباريات الأهلي الماضية كان يحقق الفوز بصعوبة ودون أداء مقنع، منذ فترة لم أرى الأهلي بهذا المستوى الذي قدمه أمام الإسماعيلي".

أوضح:" فوز الأهلي على الإسماعيلي جرس إنذار لنادي الزمالك قبل مباراة القمة المقبلة".

أتم:" مباريات القمة ليس لها مقاييس، لكن النتائج السابقة للمباراة تكون ذات دلالة معينة، شعرت بأن الزمالك كان يلعب بشراسة أمام بتروجت، ومؤيد بشدة لرحيل جروس، وكنت رافضا لرحيل جوميز، ولأول مرة أشعر بأن الزمالك له شكل في مباراة بتروجت تحت قيادة بيسيرو".