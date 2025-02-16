المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة أكثر تعقيدا

-ويتكوف: أتوجه الليله إلى السعودية لإجراء مباحثات بشأن روسيا

أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أكثر تعقيدا بعض الشيء من المرحلة الأولى.

وقال ويتكوف، في تصريحات لقناة فوكس نيوز، نقلها موقع سكاي نيوز عربية ، إن "المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستبدأ بالتأكيد"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء ومسئولين سياسيون وأمنيون بمصر وقطر.

وأضاف ويتكوف، أن الاتصالات مع المسئولين بالشرق الأوسط كانت بناءة جدا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدا أنه تحدث مع مسئولين في المنطقة عن مواصلة المفاوضات هذا الأسبوع في مكان سيتم تحديده.

وأكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أن "المرحلة الثانية تشمل 19 جنديا إسرائيليا نعتقد أنهم جميعا على قيد الحياة وعدد من المدنيين وجثامين المتوفين"، معتبرا أن المرحلة الثانية أكثر تعقيدا لأنها تتضمن إنهاء الحرب وعدم مشاركة حماس في الحكومة وخروجها من غزة.

وتابع ويتكوف: "غزة مكان مدمر بالكامل وهناك 30 ألف قذيفة غير منفجرة في جميع أنحاء القطاع"، مؤكدا أن "تصريحات ترامب بشأن امتلاك غزة شجعت على الكثير من المحادثات، فالمصريون والأردنيون يقولون إن لديهم خطة والجميع منخرطون في نقاش متواصل".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أوضحت أن "هناك توافقا إسرائيليا على الضغط لدمج الدفعتين السابعة والثامنة من اتفاق غزة"، والمقصود بها الإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين السبت المقبل وليس 3 بناء على الاتفاق مع "حماس".

وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، أمس السبت، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.

وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، بجانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي.

وفي سياق متصل اعلن ويتكوف عن زيارته للسعودية مساء اليوم برفقة مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك والتز من أجل بحث القمة مع روسيا، قائلا :" آمل أن نحقق تقدما في محادثاتنا بشأن روسيا وأوكرانيا".

وفيما يتعلق بإيران، قال ستيف ويتكوف إن "كل الطرق تؤدي إلى إيران فيما يتعلق بصراعات منطقة الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "الرئيس ترامب أوضح أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، وأنه يمكن حل ذلك دبلوماسيا".

كما عبر عن أمله في أن "يتم حل النزاع حول نووي إيران دبلوماسيا لأن الخيار الآخر غير جيد".