وزير المالية الإيراني في السعودية: مؤتمر العلا يزيد مرونة الأسواق ويوثق العلاقات

أكد وزير المالية الإيراني عبدالناصر همتي، خلال مشاركته في مؤتمر العلا في السعودية، اليوم الأحد، أن الهدف الأهم من المؤتمر هو زيادة المرونة بين الأسواق الناشئة وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين الدول.

وأوضح الوزير الإيراني على هامش المؤتمر أن إيران تطور العلاقات الاقتصادية وتكثف التبادل التجاري مع الدول المجاورة، لافتا إلى أن حجم التجارة مع الدول المحيطة يبلغ حاليا أكثر من 150 مليار دولار.

وأعلن الوزير الإيراني أن بلاده تخطت الضغوط الاقتصادية والقيود والعقوبات الرئيسية، لتنمو الصادرات غير النفطية بنحو 18%.

ونوه بأن إيران لديها تجربة جيدة بشأن الواردات والصادرات ومنهج التعامل معها وطرق التعامل مع القيود والعقوبات، خصوصا أنها تزامنت مع جائحة كوفيد الأمر التي وضعت المزيد من الضغوط على الاقتصاد في كل البلدان ولا سيما في إيران.

وأضاف: "تعاملنا مع الأمر وهذه القيود الأخيرة وأعتقد أنه توجد بعض السيناريوهات والطرق للتعامل مع هذا الوضع ونحن ننفذها بنجاح".

وبحثت الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي في مدينة العلا السعودية، سبل دعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

جاءت هذه الفعالية على هامش مؤتمر العلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة، وجمعت وزراء مالية دول المنطقة، ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، والمدير الإداري للعمليات في مجموعة البنك الدولي ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة التنسيق العربية.