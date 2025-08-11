وزير خارجية فرنسا: توسيع حرب إسرائيل بغزة سيؤدي لكارثة محققة

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، من أن توسيع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، سيؤدي إلى "كارثة محققة وحرب بلا نهاية"، معلنا أن بلاده تقترح إطلاق "مهمة دولية مؤقتة" تحت مظلة الأمم المتحدة لتهيئة الظروف لسلام دائم" في المنطقة.

وقال بارو في سلسلة منشورات على منصة إكس، إن "توسيع نطاق العملية الإسرائيلية ليشمل مدينة غزة (شمال) ومنطقة المواصي (غرب خان يونس جنوبًا) سيكون كارثةً محققة: المزيد من الضحايا المدنيين، وتعريض حياة الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في القطاع) للخطر، وحربٌ بلا نهاية".

ودعا إلى وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين، مشدداً على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع.

وأضاف بارو: "الحل الوحيد يكمن في وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق سراح الرهائن، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل واسع".

وأشار إلى أن "فرنسا، خلال مشاركتها في اجتماعات مدينة نيويورك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، توصلت، وللمرة الأولى، لتوافق إقليمي على إطلاق سراح الرهائن، ونزع سلاح حركة حماس، واستبعادها من أي شكل من أشكال الحكم في الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وقال إن "فرنسا تقترح إطلاق مهمة دولية مؤقتة تحت مظلة الأمم المتحدة، لتهيئة الظروف لسلام دائم" في المنطقة.

وشدد على أن "على مجلس الأمن الدولي أن يمنح تفويضا لهذه المهمة، وفرنسا تعمل مع شركائها دون تأخير لتحقيق ذلك".

وختم بارو تصريحاته بالقول إن هذا هو "السبيل الوحيد الموثوق لإنهاء الحرب المستمرة وبناء السلام والاستقرار في المنطقة، ولا يجب أن نضيع الوقت".