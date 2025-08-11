أمل جديد لليفربول في التعاقد مع مدافع كريستال بالاس

أعاد ستيف باريش، رئيس كريستال بالاس، الأمل لنادي ليفربول في التعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي مارك جويهي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى ليفربول لحسم الصفقة في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقد الفرنسي إبراهيما كوناتي، إلا أن كريستال بالاس كان قد رفض سابقًا التخلي عن جويهي لأي نادٍ، بما في ذلك نيوكاسل يونايتد، رغم اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم المقبل.

وقال ستيف باريش في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي»: «النادي سيكون مستعدًا لبيع جويهي في حال وصول عرض مناسب».

وأضاف: «علينا أن نقوم ببيع جويهي بالطبع، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم، ورحيل لاعبين من هذا المستوى مجانًا يمثل مشكلة لنا».

وتابع: «انتقل يواكيم أندرسن إلى فولهام الصيف الماضي، ولم نكن لنتحمل خسارة كليهما في عام واحد، ثم تلقينا عرضًا آخر لضم جويهي في يناير، لكن الوضع حينها كان مختلفًا».

ولعب جويهي دورًا محوريًا في تتويج كريستال بالاس بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية، التي توج بها كريستال بالاس على حساب ليفربول أمس الأحد.