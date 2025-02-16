الإمارات وروسيا تبحثان مسار تطور العلاقات الثنائية

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في روسيا عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، جاء ذلك خلال ‎استقبال رئيس الإمارات اليوم للمسئول الروسي.

وطبقا للوكالة، نقل النائب الأول لرئيس الوزراء في روسيا إلى الشيخ محمد بن زايد تحيات فلاديمير بوتين رئيس روسيا وتمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم، كما حمله رئيس الإمارات تحياته إلى الرئيس الروسي وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور والازدهار.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مسار تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.