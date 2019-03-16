الصين تستضيف احتفالات اليوم العالمي للبيئة يونيو القادم بعد أن أصبحت رائدا مناخيا

أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن أن الصين سوف تستضيف الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة لعام 2019 في 5 يونيو القادم بمختلف مدنها، في ضوء أن الصين أصبحت رائدا مناخيا بعد أن أظهرت قيادة هائلة في معالجة تلوث الهواء محليا.

وأوضح البرنامج -في بيان اليوم السبت- أن تلوث الهواء بات حالة طوارئ عالمية تؤثرعلى جميع سكان الكوكب، لافتا إلى أن حوالي 7 ملايين شخص يموتون سنويا في جميع أنحاء العالم بسبب تلوث الهواء، وأن حوالي 4 ملايين من هذه الوفيات تحدث في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأكد أن ما تقدمه الصين في هذا المجال يمكن أن يساعد في تحفيز العالم على القيام بمزيد من العمل للتعامل مع مشكلة تلوث الهواء وإنقاذ ملايين الأرواح، مشيرا إلى تنامي قطاع الطاقة الخضراء بها أصبحت تمتلك نصف السيارات الكهربائية في العالم و99% من الحافلات الكهربائية في العالم، مؤكدا أنها في احتفالات اليوم العالمي للبيئة ستكون قادرة على عرض ابتكاراتها وتقدمها نحو بيئة أنظف.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن احتفالات اليوم العالمي ستكون فرصة لدعوة الحكومات والقطاعات الصناعية والمجتمعات والأفراد على التعاون لاستكشاف الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء وتحسين جودة الهواء في المدن والمناطق بجميع أنحاء العالم.

يأتي إعلان الأمم المتحدة في وقت يشارك فيه وزراء البيئة من مختلف العالم في المنتدى البيئي بنيروبي، ووفقا لتقرير أممي جديد حول تلوث الهواء في آسيا والمحيط الهادي أن تنفيذ 25 سياسة تكنولوجية يمكن أن يؤدي إلى خفض نسبة 20% من ثاني أكسيد الكربون و45% من انبعاثات غاز الميثان في العالم وبما يمكن أن يؤدي إلى خفض ثلث درجة مئوية من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وذكرت المنظمة أن حوالي 92% من سكان الكوكب لا يتنفسون الهواء النقي في الوقت الذي يكلف تلوث الهواء الاقتصاد العالمي حوالي 5 ترليونات دولار كل عام تذهب في تكاليف الرعاية الاجتماعية، محذرة أنه من المتوقع أن يؤدي تلوث الأوزون على مستوى الأرض إلى خفض غلة المحاصيل الأساسية بنسبة تصل إلى 26% بحلول العام 2030.



