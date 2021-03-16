 وزير الصحة التشيكي: لا أرى سببا لوقف استخدام لقاح أسترازينيكا - بوابة الشروق
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وزير الصحة التشيكي: لا أرى سببا لوقف استخدام لقاح أسترازينيكا

براغ - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 12:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 12:30 م

قال وزير الصحة التشيكي جان بلاتني، إنه لا يرى أي سبب لوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" على خلفية تقارير تفيد بتسببه في حدوث تجلطات دموية، الأمر الذي دفع العديد من الدول الأوروبية إلى تعليق استخدام اللقاح.

وأضاف بلاتني -حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الثلاثاء- أنه لم يتم حتى الآن تحديد أي علاقة سببية بين اللقاح وحدوث تجلطات دموية، كما اعتبر المعهد التشيكي للسيطرة على الأدوية أن اللقاح آمن.

وكانت شركة "أسترازينيكا" المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد أعلنت أنها أجرت مراجعة على من تلقوا لقاحها، وأسفرت عن عدم ظهور دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم، كما شددت منظمة الصحة العالمية على أنه لم يتم التأكد من وجود علاقة سببية بين تلقي اللقاح والإصابة بجلطات في الدم.

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