عقد وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والتركي مولود تشاووش أوغلو، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بعد محادثاتهما في موسكو.

وثمّن «لافروف» نهج أنقرة البراغماتي والمتوازن إزاء أوكرانيا وعدم انضمامها للعقوبات الغربية ضد روسيا، مؤكدًا على «ضرورة نزع السلاح واستئصال النازية في أوكرانيا ليستطيع جميع الناس هناك العيش بسلام».

وبحسب ما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء، نفى الوزير الروسي وجود عائق أمام عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شرط ألا يكون لقاء لأجل اللقاء.

ومن جانبه قال تشاووش أوغلو، إن «الدمار والمأساة الإنسانية في أوكرانيا تتفاقمان ويجب وضع حد لهما»، لافتًا إلى دعم بلاده للمحادثات الروسية-الأوكرانية في بيلاروس.

وشدد على أهمية وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات إلى ماريوبول فورا، مشيرًا إلى أن المحادثات مع نظيره الروسي تبنت قرارات بشأن الوضع الإنساني ووقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأكد أن «تركيا مستعدة لاستضافة لقاء بين بوتين وزيلينسكي في أراضيها»، منوهًا إلى «وجود سوء تفاهم بين الطرفين في ماريوبول ويجب إعلان هدنة إنسانية بأقرب وقت ممكن».