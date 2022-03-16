تأجيل الطعون المقدمة من محمد بديع وآخرين في أحداث قسم شرطة برج العرب لـ20 أبريل

قررت محكمة النقض تأجيل الطعون المقدمة من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم فى القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحى بورسعيد؛ لاتهامهم فى أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة بـ"أحداث قسم شرطة برج العرب" إلى جلسة 20 أبريل.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قد سبق ‏وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن ‏المؤبد حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين غيابيا بالسجن المؤبد غيابيا، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا ‏بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما.

وطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض التى قضت بقبول الطعن المقدم منهم وإحالة القضية الى دائرة أخرى.

وفى سبتمبر 2020، أيدت محكمة جنايات بورسعيد السجن المؤبد ضد محمد بديع و11 آخرين من قيادات الجماعة، معاقبة 59 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل متهم واحد لوفاته.