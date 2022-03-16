رئيس «الأعلى للدولة» الليبي يؤكد ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ذلك جاء خلال لقاء المشري مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، حيث بحثا آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية، والتسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وفي لقاء آخر، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي.