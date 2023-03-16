شولتس: أوروبا بحاجة إلى بذل جهود مشتركة لدفع التقنيات المستقبلية المهمة قدما

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن هناك حاجة في أوروبا إلى بذل جهود مشتركة من أجل دفع التقنيات المستقبلية المهمة قدما.

وخلال إلقائه بيان الحكومة بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، قال شولتس في البرلمان الألماني اليوم الخميس إنه يجب تحقيق تسريع وتيرة السير في كل القطاعات الصناعية الحاسمة بالنسبة للحياد المناخي والتحول الأخضر، موضحا أن هذه القطاعات هي الهيدروجين وطاقة الرياح والخلايا الضوئية والبطاريات ومضخات التدفئة والطاقة الحرارية الأرضية والتنقل الكهربائي والتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" نريد أن نصبح أسرع وأفضل في تصنيع التقنيات المستقبلية الخضراء وإدخالها وتطبيقها" مشيرا إلى أن هذا يتطلب من أوروبا التكاتف والارتباط الشبكي بين الشركات الأوروبية.

يذكر أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 سيبحثون في بروكسل في الأسبوع المقبل قضايا مثل القدرة التنافسية للتكتل والطاقة وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا.