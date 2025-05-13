مسئول في البيت الأبيض: ماسك سافر إلى السعودية بشكل مستقل عن طائرة الرئاسة الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث مسئول في البيت الأبيض عن سفر الملياردير إيلون ماسك إلى السعودية، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.

وقال في تصريحات لشبكة CNN، اليوم الثلاثاء، إن «ماسك سافر إلى السعودية بشكل مستقل عن طائرة الرئاسة الأمريكية».

ومن جهته، صرح مسئول سعودي كبير لشبكة CNN، بأنه من المتوقع أن يحضر ماسك منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة «إكس».

وأدرج المنتدى، المقرر عقده في وقت لاحق الثلاثاء، إيلون ماسك كأحد المتحدثين الرئيسيين على موقعه الإلكتروني.

وذكر الموقع الإلكتروني للمنتدى أن الحدث يهدف إلى جمع كبار المستثمرين السعوديين والأمريكيين.

ومن بين المتحدثين في المنتدى، لاري فينك من شركة «بلاك روك» الأمريكية العملاقة للاستثمار، وجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا».