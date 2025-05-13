الإسكان: تخصيص 350 قطعة أرض بعد توفيق أوضاعها بمنطقة الرابية في الشروق

أعلن وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، تخصيص 350 قطعة أرض بمساحات متنوعة في القرعة العلنية الثامنة، للمواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي التي وفقت أوضاعها بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق.

وأكد المهندس شريف الشربيني، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، مشددًا على التخطيط الجيد للأراضي بتلك المناطق؛ بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأشار المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى إجراء القرعة العلنية الثامنة لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي وفقت أوضاعها، وهي عبارة عن 157قطعة للشريحة مساحة 209م²، و115 قطعة للشريحة مساحة 276م²، و36 قطعة للشريحة مساحة 400م²، و42 قطعة للشريحة مساحة 500 م²، وذلك بقطع الأراضي الشاغرة بنطاق منطقة الرابية.