تعرف على مواعيد عمل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أعلنت شركة آر. إيه.تي. بي ديف للنقل كايرو المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث عن تعديل ساعات التشغيل لمواكبة تغير الروتين اليومي للركاب خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس، إن ساعات العمل خلال شهر رمضان تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، كما تستمر ساعات التشغيل على هذا الجدول خلال عيد الفطر، منوهة إلى أن الخط الثالث للمترو يمتد على مدى 23 محطة من عدلي منصور وحتى محطة الكيت كات.

وأضافت أن القطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة) باتجاهيه يستمر في العمل خلال شهر رمضان وعيد الفطر وفقا لمواعيد التشغيل الحالية دون تغيير.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بتعديل ساعات العمل وفقا لتعليمات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة، علاوة على حرصها على التوافق مع المناسبات المختلفة التي يحتفي بها الشعب المصري ومن بينها شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر والأضحى بهدف تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها، وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحي القاهرة الكبرى.