ندوة توعوية بمخاطر المخدرات بمركز إعلام العريش

نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء، ندوة توعوية عن مخاطر «المخدرات»ضمن مبادرة «احمي ولادك» التي تنفذها الوحدة بالتعاون مع الجهات الشريكة، وذلك بمركز اعلام العريش، بحضور عدد من طلبة المدارس وأولياء الأمور.

وقالت مني على أبوبكر مديرة الوحدة، أن الندوة تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وبتوجيهات السيد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وبمشاركة منطقة وعظ شمال سيناء ومديرية الصحة بالمحافظة.

واستعرضت مدير الوحدة، الأسباب المؤدية إلى تعاطي المواد المخدرة وعلي رأسها أصدقاء السوء وحب التجربة والتأقلم في مجموعة من الاصدقاء والحالة النفسية، واستغلال الشباب في ترويج المواد المخدرة عن طريق النقل دون علمهم أو بإغرائهم بالاموال لترويج تلك المواد.

وأشارت إلى التعاليم الدينية التي تحث على عدم تعاطي المخدرات والحفاظ على الصحة العامة للفرد، بجانب الاثار الصحية والقانونية على متعاطي المخدرات.

وأشارت مدير الوحدة، إلى دور وحدات حماية الطفل وكيفية التواصل معها عن طريق خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، بجانب موقع الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء على موقع الفيس بوك.