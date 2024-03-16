7 شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

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د ب أ

استُشهد سبعة فلسطينيين، وأُصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطنين السبعة، وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا، في المخيم الجديد بالنصيرات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفجر اليوم، ارتقى 36 شهيدا، غالبيتهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الطباطيبي غرب مخيم النصيرات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31,490 شهيدًا، والإصابات إلى 73439 جريحًا.

كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.