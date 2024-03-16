البحرية الهندية تعترض سفينة مخطوفة وتطالب القراصنة الصوماليين بالاستسلام

قال متحدث باسم البحرية الهندية، السبت، إن سفينة تابعة للبحرية اعترضت مسار سفينة الشحن المخطوفة "روين" وطالبت القراصنة الصوماليين على متنها بالاستسلام.

وأضاف المتحدث أن القراصنة، الذين تردد أنهم اختطفوا سفينة البضائع السائبة التي ترفع علم مالطا في 14 ديسمبر، فتحوا النار على سفينة البحرية في المياه الدولية، الجمعة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وطالبت البحرية القراصنة بالاستسلام وإطلاق سراح السفينة وأي مدنيين قد يكونوا محتجزين لديهم.

وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، إن القراصنة الصوماليين الذين استولوا على السفينة "روين" في ديسمبر ربما استخدموها في الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنجلادش قبالة سواحل الصومال في الأسبوع الماضي.

وحتى الاستيلاء على "روين"، لم ينجح أي قراصنة صوماليون في عملية اختطاف سفينة تجارية منذ عام 2017.

وقال مسئولون هنود إن البحرية الهندية سجلت 17 حادث اختطاف أو محاولة اختطاف أو اقتراب مشتبه به منذ ديسمبر.

ونشرت الهند ما لا يقل عن 12 سفينة حربية في يناير لتوفير الأمن من هجمات القراصنة وأجرت عمليات تفتيش لأكثر من 250 سفينة.