وزير المالية الإسكتلندي: وقف دعم أي أعمال تجارية تساعد إسرائيل على الإبادة الجماعية في غزة

قال وزير المالية العامة الاسكتلندي، إيفان ماكي، إن حكومة بلاده اتخذت قرارات حاسمة لوقف أي دعم تجاري، من شأنه مساندة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف خلال مقابلة لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي في سياق اعتراف البرلمان الاسكتلندي الأسبوع الماضي بوقوع «إبادة جماعية وجرائم حرب» في قطاع غزة.

وأشار إلى توجيه الدعوة للحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين بشكل غير مشروط، والتوقف الفوري عن تصدير جميع أنواع الأسلحة إلى إسرائيل.

وذكر أن الحكومة الاسكتلندية اتخذت ما بوسعها من إجراءات ضمن نطاق سلطاتها في ظل محدودية صلاحياتها كحكومة محلية لدعم الأراضي الفلسطينية، مضيفا: «اتخذنا قرارات من أجل التوقف عن دعم أي أعمال تجارية تساعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في الوقت الحالي».

ودعا الحكومة البريطانية إلى أن تحذو حذو اسكتلندا في دعم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى دعم وموافقة أغلب أعضاء البرلمان الاسكتلندي لتدابير الحكومة.

وشدد على أن «أغلب شعب اسكتلندا يشعر بالقلق إزاء الإبادة الجماعية التي تحدث في فلسطين».

ورفعت السلطات الاسكتلندية، العلم الفلسطيني فوق مبنى الحكومة، الخميس، قبيل كلمة ألقاها رئيس الوزراء جون سويني، دعا فيها الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، تشمل فرض عقوبات ووقف التعاون العسكري والتجاري معه، بسبب «الإبادة الجماعية المستمرة في غزة».

وصوت أعضاء البرلمان الاسكتلندي على مقاطعة إسرائيل والشركات المتورطة في الإبادة الجماعية الصهيونية، ودعوة الحكومتين الاسكتلندية والبريطانية إلى «فرض حزمة من المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات فورًا تستهدف دولة إسرائيل والشركات المتورطة في عملياتها العسكرية واحتلالها لفلسطين».



