دراسة: ارتفاع حرارة البحار يهدد نوعا من العوالق النباتية المحورية في النظام البيئي البحري

اعتقد العلماء على مدار العقود الماضية أن كائن "بروكلوروكوكوس"، أصغر وأكثر أنواع العوالق النباتية وفرة على كوكب الأرض، سيزدهر في عالم أكثر دفئا. بيد أن بحثا جديدا يشير إلى أن هذا الكائن المجهري، الذي يشكل حجر الأساس في الشبكة الغذائية البحرية ويساهم في تنظيم مناخ الكوكب، قد يشهد تراجعا حادا مع ارتفاع حرارة المحيطات.

فقد كشفت دراسة نشرت اليوم الاثنين في دورية مجلة نيتشر ميكروبيولوجي، أن أعداد بروكلوروكوكوس قد تنخفض بنسبة تصل إلى النصف في المحيطات الاستوائية خلال الـ75 عاما المقبلة، إذا تجاوزت حرارة المياه السطحية نحو 82 درجة فهرنهايت "27.8 درجة مئوية".

وتشير التوقعات إلى أن درجات حرارة سطح البحر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، التي تتجاوز المعدلات المعتادة بالفعل، ستتخطى بانتظام 86 درجة فهرنهايت "30 درجة مئوية" خلال نفس الفترة.

وقال فرانسوا ريباليت، الأستاذ المساعد في كلية علوم المحيطات بجامعة واشنطن والمشرف الرئيسي على الدراسة: "هذه كائنات محورية، بالغة الأهمية. وعندما يتراجع عدد كائن محوري، فإن لذلك دائمًا تبعات على البيئة والتنوع الحيوي. الشبكة الغذائية ستتغير."

وتلعب هذه الكائنات الدقيقة دورا حيويا في الحياة البحرية، إذ تنتشر في نحو 75% من المياه السطحية المضاءة بالشمس على سطح الأرض، وتنتج حوالي خمس كمية الأكسجين على الكوكب من خلال عملية التمثيل الضوئي. والأهم من ذلك، كما يوضح ريباليت، أنها تحول ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون إلى غذاء في قاعدة النظام البيئي البحري.