توروب: انتصرنا على شبيبة القبائل بجدارة وهناك أخطاء سنعالجها

شدد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بانتصار أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الأهلي حقق هدفه من مباراة شبيبة القبائل الجزائري وهو الفوز في بداية دور المجموعات، والجميع شاهد قيمة الجماهير التي حضرت اللقاء».

وأضاف: «حققنا الفوز على شبيبة القبائل عن جدارة، وكنا نستحق تسجيل أهداف أكثر، وهناك تحسن كبير في أداء اللاعبين من كافة النواحي.. سعيد بتحقيق انطلاقة قوية في بداية دور المجموعات».

وأوضح: «كلنا فريق واحد والأخطاء واردة في كرة القدم من جانب الجميع، لا يمكن تحميل نتيجة استقبال هدف للاعب بعينه، والطبيعي أن نعمل باستمرار على تطوير أنفسنا ولدينا قائمة مميزة من اللاعبين».

وتابع: «بالتأكيد نحتاج إلى جهود الجميع، وكل لاعب قدم المطلوب منه سواء المجموعة التي شاركت من البداية أو خلال شوطي اللقاء».

وواصل: «اللاعبون أظهروا قدرات كبيرة خلال اللقاء، أشرف بن شرقي يسير بشكل مميز ويضع بصمات مؤثرة خلال الأوقات التي يشارك بها».

وأتم: «هناك أخطاء مثل أي مباراة ونعمل على علاجها بشكل مستمر وهو ما نقوم به خلال التدريبات، وسعيد بوجود أسماء مميزة في تشكيلة الفريق، وهدفنا الوصول إلى أفضل ما يمكن بشكل عام».