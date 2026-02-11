وفد أعمال ألماني من قطاعات متعددة يزور دولة الكويت

بدأ وفد أعمال ألماني يضم ممثلين عن شركات ألمانية مرموقة اليوم الأربعاء زيارة إلى دولة الكويت للتعرف عن كثب على السوق الكويتي.

وأكد السفير الألماني لدى دولة الكويت، هانز - كريستيان فون رايبنيتز، في بيان صحفي اليوم، إن هذه الزيارة تعكس الاهتمام المتزايد من جانب قطاع الأعمال الألماني بالاستثمار والأعمال في الكويت.

وأضاف أنه تم الإعداد لهذه الزيارة بشكل مشترك من قبل ثلاثة أطراف داعمة للمصالح الاقتصادية الألمانية في الكويت، وهي مجلس الأعمال الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (إيه اتش كيه) في دبي، ومجلس الأعمال الألماني في الكويت (جي بي سي كيه)، والسفارة الألمانية لدى دولة الكويت.

وتابع: "يسعدني أن أرى أن هذا النموذج الجديد من التعاون الوثيق بدأ يؤتي ثماره بالفعل، ونحن ممتنون للدعم الذي قدمته غرفة تجارة وصناعة الكويت (كيه سي سي أي )، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية (كيه دي أي بي إيه ) لإنجاح هذه الزيارة".

ومن جانبه، أوضح فلوريان فالتر، ممثل الكويت في مجلس الأعمال الألماني الإماراتي المشترك، أن وفد الأعمال الألماني يعكس تنامي انخراط المجلس في الكويت، ويؤكد التزامه القوي باعتبار الكويت شريكاً محورياً في المنطقة.

وأضاف أن "الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين ألمانيا والكويت، من خلال فتح قنوات تواصل بين الشركاء المناسبين، وتسهيل التبادل المباشر، وخلق فرص أعمال ملموسة للشركات الألمانية والكويتية على حد سواء".

وبدوره، أشار فريدريك سعدة، مستشار الشؤون التجارية في مجلس الأعمال الألماني بالكويت، إلى أن المجلس، الذي تأسس عام 2005، يلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمهنية بين الشركات الناطقة بالألمانية ونظيراتها في الكويت والمنطقة.

وأوضح أن المهمة الأساسية للمجلس تتمثل في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتسهيل فرص الأعمال في السوق الكويتي، وبناء مجتمع أعمال ألماني قوي، ومترابط ومستقبلي التوجه في الكويت.

وتستفيد الشركات الألمانية في الكويت من علاقات تجارية طويلة الأمد، إذ بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى الكويت في عام 2023 نحو 1.31 مليار يورو.

وتنشط الشركات الألمانية في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، فيما تشمل الصادرات الألمانية إلى الكويت بشكل أساسي الآلات والمركبات والمنتجات الكيميائية.

كما تشارك الشركات الألمانية في تطوير وتوسيع مشاريع البنية التحتية في الكويت.