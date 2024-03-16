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أمطار خفيفة على الإسكندرية تزامنا مع بداية نوة العوة

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم السبت، أمطارا خفيفة وغيوم تزامنا مع بداية نوة "العوة"، بعد فترة طقس معتدل مشمس.

وقال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع: "من المتوقع أن طقس اليوم مصاحب بأمطار خفيفة مائل للبرودة مع غيوم وتراكم السحب".

وأوضح أنه وفق تقارير غرفة الأمطار وهيئة الأرصاد الجوية، تأتي نوة العوة مصاحبة بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط في الرياح وارتفاع في موج البحر.

وأكد نافع، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الشروق"، رفع درجة الاستعدادات وانتشار السيارات والبدلات وتمركز 182 سيارة طوارئ، واستمرار أعمال التطهير للشنايش وأغطية الصرف الصحي، وتخفيض مناسيب بيارات المحطات ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات.

وأشار إلى وجود رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى.

ووجه نافع، باستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية.