مساعدات إنسانية عبر 191 شاحنة تدخل غزة واستقبال 54 مصابا بمعبر رفح

تواصل الجهات المختصة في معبر رفح البري بشمال سيناء، استقبال دفعات جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة والأفراد الآخرين من المصريين وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

وأكد مصدر في معبر رفح البري، استقبال 54 مصابًا ومريضًا، و108 مرافقين فلسطينيين قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات محافظات الجمهورية، مضيفا أنه يجري استقبال 300 شخص من حملة الإقامات، و64 شخصًا يحملون جوازات سفر مصرية، و24 آخرين يحملون جوازات سفر أجنبية.

ومن جهة متصلة، استقبل مطار العريش الدولي، طائرتين مساعدات إنسانية متنوعة من دولة الإمارات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مصدر في شمال سيناء، إن الطائرتين تحملان 58 طنًا من المواد الغذائية والطبية والوقود، موضحا أن الطائرة الأولى تحمل 23 طنا من المستلزمات الطبية من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، وتحتوي الثانية على 35 طنا من المواد الغذائية و80 برميلا من وقود الديزل.

يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 675 طائرة، من بينها 550 طائرة مساعدات، و125 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية.

وفي شأن مواز شهد معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم عبور، 191 شاحنة مساعدات وبضائع للجانب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر في شمال سيناء، أن معبر رفح البري شهد مرور 32 شاحنة منها 4 سولار، و4 غاز، و28 شاحنة قطاع خاص تشمل 5 شاحنات أندومي، و4 قهوة و1 مولتو، و1 أرز، و3 سكر، و 3 شيبس، و1 مرمية، و1 شكولاتة، و3 مكرونة، و2 بامبرز، و1 نسكافيه، و1 زيت طعام، و1 ملح، و1 دقيق.

وأضاف المصدر، أن معبر كرم أبوسالم شهد مرور 159 شاحنة مساعدات، منها 96 مواد غذائية، و7 مياه، و8 مواد تنظيف، و1 ملابس وأحذية، و2 مراتب، و5 بطانيات، و1 خيام، و36 دقيق، و3 مستلزمات طبية.