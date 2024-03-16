 وصول أول سفينة مساعدات إلى غزة.. مصر ترحب بجهود تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول أول سفينة مساعدات إلى غزة.. مصر ترحب بجهود تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان غزة

د ب أ
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 4:18 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 4:18 م

أعربت مصر، اليوم السبت عن ترحيبها وتقديرها لكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في رد من المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد اليوم السبت على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن موقف مصر تجاه ما تمَّ الإعلان عنه بشأن وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة.

وقدم المتحدث، في بيان صحفي اليوم، الشكر لكل الأطراف الدولية والإقليمية التي أسهمت في تيسير وصول تلك المساعدات عبر الممر البحري.

وأضاف أن مصر تواصل بذل كل الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي، مطالباً إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية، ودعوتها لتشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة.


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