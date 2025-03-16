اتهام رجلين من الهند باغتصاب ألمانية في جزيرة كوه فانجان التايلاندية

أفادت السلطات التايلاندية بأن شابة ألمانية تعرضت للاغتصاب في جزيرة كوه فانجان السياحية. ووفقًا لتقارير إعلامية تايلاندية نقلًا عن الشرطة المحلية، يُتهم رجلان من الهند باغتصاب المرأة في وقت مبكر من صباح أول أمس الجمعة، عقب المشاركة في حفل يُعْرَف بحفل اكتمال القمر.

وبحسب صحيفة "بانكوك بوست"، فإن الشابة البالغة من العمر 24 عامًا أبلغت الشرطة بأنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل رجلين بعد الحفلة الشاطئية التي يقصدها الكثير من السياح. وأوضحت أنها لم تكن متأكدة تمامًا من هويتهما بسبب كمية الكحول التي كانت تناولتها.

واستنادًا إلى وصف المجني عليها وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، ألقت الشرطة القبض مساء أمس السبت على رجلين يبلغان من العمر 47 و40 عامًا كمشتبه بهما. وأكدت السلطات أن المرأة تعرفت على الرجلين اللذين ينحدران من الهند.

في البداية، أنكر الرجلان الاتهامات، زاعمين أنهما لا يتذكران شيئًا، إلا أن أحدهما اعترف لاحقًا بارتكاب الجريمة، وفقًا لتقرير "بانكوك بوست"، بينما لا يزال الآخر ينكر اغتصاب المرأة، مدعيًا أنه اكتفى بمعانقتها وتقبيلها.

وبحسب صحيفة "خاوسود"، فإن من المنتظر تحليل عينات الحمض النووي في مستشفى كوه فانجان، للحصول على المزيد من الأدلة.

من جهتها، صرحت وزارة الخارجية الألمانية في برلين بأن السفارة الألمانية في بانكوك على علم بالقضية، وأن الزملاء هناك يجرون اتصالات مع السلطات التايلاندية المختصة بشأن الحادث.

يُذكر أن حفلات اكتمال القمر الشهرية تستقطب محبي السهر إلى كوه فانجان منذ أواخر الثمانينيات. وشارك في الحدث المقام على الشاطئ ما يصل إلى 30 ألف شخص ظلوا يرقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة ويستهلكون كميات كبيرة من الكحول حتى ساعات الصباح الباكر.