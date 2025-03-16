محافظ الأقصر يؤجل رحلته للعمرة لمتابعة إصلاحات الصرف الصحي بمنطقة الحبيل

قرر المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، تأجيل رحلته لأداء مناسك العمرة للبقاء في المحافظة ومتابعة أعمال الإصلاح النهائية لخط الصرف الصحي بمنطقة الحبيل.

وتواجد المحافظ على مدار الساعة في موقع العمل، حيث أشرف بنفسه على سير الإصلاحات الجارية، ووجَّه الجهات المختصة بسرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، لضمان استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، وتخفيف المعاناة عن المواطنين المتضررين.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالبنية التحتية، خاصة مشروعات الصرف الصحي، نظرًا لأهميتها في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشيرًا إلى أنه لن يغادر الموقع إلا بعد التأكد من إتمام الإصلاحات بالكامل وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وشدد عمارة على ضرورة تكثيف الجهود وسرعة التنفيذ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلًا، موجهًا الشكر للفرق الهندسية والعاملين الذين يبذلون جهودًا كبيرة لإنهاء الأزمة في أسرع وقت.

يُذكر أن منطقة الحبيل شهدت خلال الأيام الماضية مشكلات فنية في شبكة الصرف الصحي، مما استدعى تدخلاً عاجلًا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للعمل على إصلاح الأعطال بشكل فوري.