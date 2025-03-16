أكرم حسني: الأكل هو المتعة الحلال الوحيدة

كشف الفنان أكرم حسني، عن جوانب من شخصيته وهواياته، قائلا: "أنا أب لولد وبنت، وممثل يعشق التمثيل"، مشيرًا إلى أنه يحب عمله جدًا ويستمتع به ويمتهن الفن ويحب العمل بهذا المجال.

وأوضح أكرم حسني، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يحب الأكل الذي يُحرم منه، مشيرًا إلى أنه يعتبره المتعة الحلال الوحيدة تقريبًا، مؤكدا أنه يحب الأكل بشكل كبير جدًا وهناك العديد من الوجبات محروم من تناولها بكثرة.

وأشار إلى أنه يحب ركوب الخيل والسباحة، ويعشق السفر، لكنه لا يستطيع القيام به كثيرًا بسبب انشغاله المستمر بالتصوير، موضحًا: "بمجرد ما أخلص التصوير، بسافر"، مشددًا على أنه يستمتع بالاستماع إلى الموسيقى جدًا".