إسرائيل: ليبرمان يستبعد الترشح مع آيزنكوت في الانتخابات المقبلة

استبعد زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، الترشح بشكل مشترك مع جادي آيزنكوت في الانتخابات المقبلة، قائلا إنه "سيترشح لمنصب رئيس الحكومة".

تأتي تصريحات ليبرمان لإذاعة "103 إف.إم" وسط تقارير تفيد بأن آيزنكوت، وهو الرجل الثاني في حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني جانتس، كان يتطلع إلى توحيد العديد من الأحزاب الوسطية خلفه، حسب صحيفة تايمز أوف إسرايئل اليوم الأحد.

وأضاف ليبرمان "أخطط للترشح لرئاسة الحكومة، احترم آيزنكوت حقا، لكن هذه ليست نظرتي للعالم، نحن مختلفون تماما. نحن مختلفون في السياسة والأمن والمجتمع وأكثر اختلافا عن(زعيم حزب يش عتيد ،هناك مستقبل، يائير) لابيد وجانتس.