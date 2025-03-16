رائد الفضاء الياباني أونيشي يصل إلى محطة الفضاء الدولية

وصل رائد الفضاء تاكويا أونيشي، البالغ من العمر 49 عاما، وثلاثة رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة كرو دراجون اليوم الأحد، إيذانا ببداية إقامتهم طويلة الأمد.

وبعد نحو 90 دقيقة من التحام مركبة سبيس إكس بمحطة الفضاء الدولية، تم فتح فتحة التوصيل. وكان أونيشي أول من دخل إلى محطة الفضاء الدولية، حيث عانق الطاقم المنتظر الذي ابتهج بوصولهم، وفقا لما ذكرته صحيفة جابان تايمز اليابانية.

وقال أونيشي باليابانية خلال حفل أُقيم لاحقا: "تمكنت من العودة إلى محطة الفضاء الدولية بطاقة كبيرة." وأضاف: "بدءا من الغد، سأعمل بجد على مهام متنوعة، منها الأبحاث العلمية في (وحدة التجارب اليابانية) كيبو."

وأكمل أونيشي رحلته الثانية إلى الفضاء، بعد رحلته الأولى عام 2016. وانطلقت مهمة "سبيس إكس كرو-10" من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا بولاية فلوريدا الأمريكية بعد ظهر أمس الأول الجمعة بالتوقيت المحلي.

من المقرر أن يصبح وانيشي قائدا لمحطة الفضاء الدولية في النصف الثاني من إقامته التي تستمر ستة أشهر، حيث سيتولى مسؤولية العمليات العامة للمحطة وسلامة أفراد الطاقم.

وسيصبح أونيشي ثالث قائد ياباني لمحطة الفضاء الدولية، بعد كويتشي واكاتا (61 عاما) وأكيهيكو هوشيدي (56 عاما).v