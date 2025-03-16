أوبن أيه آي تطلق أدوات جديدة لمساعدة الشركات في تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي أدوات مصممة لمساعدة المطورين ورواد الأعمال في تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي خاصة بهم. ويشير اسم وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة آلية يمكنها إنجاز المهام المطلوبة دون الحاجة إلى تدخل من المستخدمين، اعتمادا على نماذج الذكاء الاصطناعي وأطر العمل الخاصة بشركة أوبن أيه.آي.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الأدوات الجديدة جزء من منصة "واجهة برمجة تطبيقات الاستجابات" (ريسبونسز أيه.بي.آي) الجديدة الخاصة بشركة أوبن أيه.آي، والتي تتيح للشركات تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصة، تستطيع القيام بالبحث على الإنترنت ومسح ملفات الشركات والبحث فيها، وتصفح مواقع الإنترنت، كما يفعل بدرجة كبيرة تطبيق أوبرتور الخاص بشركة أوبن أيه.آي. وستحل منصة واجهة برمجة الاستجابات محل المنصة السابقة للشركة الأمريكية "واجهة برمجة تطبيقات المساعدين" التي تعتزم أوبن أيه.آي وقف تشغيلها في النصف الأول من العام المقبل.

وتزايد الحماس لوكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن قطاع التكنولوجيا عانى في تقديم هذه التقنية للناس ، أو حتى تعريف ماهيتها بالفعل. وفي أحدث مثال على تفوق الضجة حول وكلاء الذكاء الاصطناعي على التقنية نفسها، انتشر خبر إطلاق شركة "بترفلاي إيفكت" الصينية الناشئة لمنصتها الجديدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي "مانوس" في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي اكتشف المستخدمون سريعًا أنها لم تفِ بالعديد من وعود الشركة.

معنى ذلك أن أوبن أيه.آي تواجه تحديات كبيرة في تطوير الوكلاء بشكل صحيح.

وقال أوليفييه جودمينت، رئيس قسم منتجات واجهة برمجة التطبيقات في أوبن أيه.آي ، لموقع تك كرانش "من السهل جدًا تقديم عرض توضيحي لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، لكن تطوير وكيل أمر صعب للغاية، وجعل الناس يستخدمونه باستمرار أمر بالغ الصعوبة".

في وقت سابق من هذا العام، قدمت أوبن أيه.آي وكيلي الذكاء الاصطناعي أوبرتور على منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي ، الذي يتصفح مواقع الويب نيابةً عن المستخدم، والوكيل ديب ريسيرش الذي يجمع تقارير البحث نيابةً عن المستخدم. وقدم كلا الوكيلين لمحة عما يمكن أن تحققه تقنية الوكلاء، لكنهما لم يحققا الكثير من "الاستقلالية" عن المستخدم.