الدفاع الروسية : دمرنا 27 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك واثنتين فوق مقاطعة أوريول.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم نقلته وكالة سبوتنك الروسية: "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 29 مسيرة أوكرانية، منها 27 فوق مقاطعة كورسك واثنتان فوق مقاطعة أوريول".

وأضاف البيان أنه تم استهداف مطارات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف البيان: "على محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، تشكيلات للقوات المسلحة وحرس الحدود الأوكراني، في منطقتي بيروفسكوي وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف".

يذكر أن مقاطعة كورسك تشهد بشكل شبه يومي تبادل إطلاق نار بين القوات الروسية والأوكرانية فضلا عن المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وفورونيج، حيث تشن القوات الأوكرانية هجمات مستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ.