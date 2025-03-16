كشف الفنان أكرم حسني، عن معاناته المستمرة مع جلد الذات وشعوره بالتقصير تجاه العديد من الأمور في حياته، خاصة فيما يتعلق بعائلته، مؤكدًا أنه خلال تصوير المسلسلات لا يرى أبناءه لمدة شهور، مما يجعله يشعر بالذنب تجاههم معظم الوقت.

وأضاف أكرم حسني، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يفضل اللجوء إلى طبيب نفسي لمواجهة الضغوط، مؤكدًا أنه يتابع مع طبيب نفسي بسبب الضغوطات التي يواجهها، مشيرًا إلى أن الحياة المعقدة والمليئة بالصعوبات تتطلب أحيانًا استشارة مختص نفسي، منوهًا بأن الطبيب النفسي يجعل أي شخص يضع نقاط مهمة في حياته والوقوف على جوانب مختلفة في حياته.

وأكد أكرم حسني، أن اللجوء إلى الطبيب النفسي لا يقتصر فقط على تلقي النصائح، بل يساعد المريض على اكتشاف ذاته والتعرف على ما يقوم به بطريقة صحيحة، موضحًا أن الطبيب النفسي يمنحه مفاتيح لفهم نفسه بشكل أعمق، حيث لا يقتصر دوره على تقديم المشورة فقط، بل يساعده على التعرف على نقاط قوته وكيفية استغلالها بشكل إيجابي.