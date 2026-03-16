محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال إنشاء كباري سخا ومصرف سالم

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء كوبري سخا الجديد، والأعمال الإنشائية لقطاع الربط بين «طريق دسوق المزدوج والطريق القديم»، وإنشاء كوبري مصرف سالم، وذلك لتذليل جميع المعوقات وتسريع معدلات التنفيذ، والوقوف على نسب الإنجاز، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن كوبري سخا الجديد ينفذ بطول 630 مترًا، ويتكون من 6 حارات مرورية في الاتجاهين بعرض إجمالي 20 مترًا، ويربط بين غرب مدينة كفرالشيخ في اتجاه محلة موسى وشرق المدينة أعلى مزلقان السكة الحديد، بالإضافة إلى الربط بين محاور عاصمة المحافظة والطريق الحر "طنطا – كفرالشيخ".

أضاف محافظ كفرالشيخ أن الأعمال الإنشائية لقطاع الربط بين "طريق دسوق المزدوج والطريق القديم" تشمل تغطية 550 مترًا من مصرف سالم، وإنشاء حائط ساند رأسي من الدبش بالبر الأيمن لمصرف سالم، لتعديل وضع المصرف الحالي واستغلال عرض نزع الملكية بالكامل، مع إنشاء اتجاهين للحركة المرورية بواقع 6 حارات في الاتجاهين بطول 550 مترًا، إلى جانب إنشاء 3 كباري سطحية على مصرف سالم ومصرف تحويلة نمرة 8.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن هذه المشروعات تمثل محورًا مروريًا حيويًا يسهم في نقل حركة النقل الثقيل خارج المدن، ويقلل من الكثافات المرورية، ويحقق انسيابية الحركة، ويسهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتعزيز عوامل الأمان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.