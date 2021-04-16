مشرعون أمريكيون يقترحون إضافة أربعة مقاعد للمحكمة العليا

أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز اليوم الخميس، بأن اثنين من أعضاء الكونجرس عن ولاية نيويورك هما من بين مجموعة من الديمقراطيين الذين يخططون لتقديم مشروع قانون من شأنه أن يضيف أربعة مقاعد إلى المحكمة العليا ، فيما وصف بأنه سيكون بداية لمعركة تشريعية شرسة مع المحافظين للمحافظة على التوازن السياسي لمقاعد المحكمة العليا.

وقالت الصحيفة إن النائب جيري نادلر الذي يرأس اللجنة القضائية القوية بمجلس النواب والنائب موندير جونز سيعلنان عن مشروع القانون في مؤتمر صحفي خارج المحكمة العليا اليوم الخميس وفقا لما ذكره مكتبيهما .

وسينضم إلى نادلر وجونز النائب عن ولاية جورجيا هانك جونز، رئيس اللجنة القضائية الفرعية المعنية بالمحاكم، والسيناتور عن ولاية ماساتشوستس إد ماركي في الإعلان عن هذا الإجراء بالغ الخطورة، الذي يسمى رسمياً قانون القضاء لعام 2021.

يشار إلى أن المحكمة العليا، التي يهيمن عليها حاليا بواقع 6-3 من القضاة ذوي الميول المحافظة، يمكن أن ينقلب توازنها السياسي رأسا على عقب إذا حصل الرئيس جو بايدن على فرصة لتعيين أربعة أعضاء جدد.