وقع رافائيل لوسان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، اتفاقية استضافة المدينة لبطولة كأس السوبر الإسباني 2027، للمرة الأولى في تاريخها، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، حيث يشارك أبطال الدوري وكأس ملك إسبانيا ووصيفاهما.

وتقام منافسات كأس السوبر الإسباني على 3 ملاعب، بسعة إجمالية تصل إلى نحو 150 ألف متفرج، على أن يحتضن ملعب علي سامي يان المباراة النهائية، وهو الملعب الذي يخوض عليه جالطة سراي مبارياته، ويتسع لنحو 52 ألف مشجع.

وتقام المباراة الأولى في الدور نصف النهائي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم 2 فبراير على ملعب تشوباني، معقل فنربخشة، والذي يتسع لنحو 48 ألف متفرج.

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي ريال سوسيداد مع ريال مدريد يوم 3 فبراير على ملعب توبرش، الذي تبلغ سعته 42 ألفًا و590 متفرجًا، ويستضيف مباريات بشكتاش.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2027

نصف النهائي الأول

برشلونة × أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 2 فبراير 2027 - 8:00 مساءً - ملعب تشوباني ستاديوم فنربخشة

نصف النهائي الثاني

ريال سوسيداد × ريال مدريد

الأربعاء 3 فبراير 2027 - 8:00 مساءً - ملعب توبراش

النهائي

الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد × الفائز من مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد - السبت 6 فبراير 2027 - 8:00 مساءً - ملعب علي سامي يان سبورتس كومبلكس - رامس بارك

وتأتي استضافة إسطنبول للبطولة خلفًا للمملكة العربية السعودية، التي احتضنت كأس السوبر الإسباني منذ عام 2020، باستثناء نسخة 2021، لكنها لن تستضيف نسخة 2027 بسبب تزامن موعد البطولة مع إقامة كأس آسيا.

وكان الاتحاد الإسباني قد حصل في النسخة الماضية على 51 مليون يورو من الاتفاقية المبرمة مع السعودية، وهي الأموال التي يتم توزيعها بين الأندية الأربعة المشاركة، بالإضافة إلى قطاعات الناشئين في كرة القدم الإسبانية.