زد يفوز على القناة بهدف +90 في الدوري الممتاز

حقق نادي زد انتصارًا صعبًا ومثيرًا على حساب ضيفه فريق القناة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بعد شوط أول سلبي، تقدم نادي زد عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة 49 بتسديدة من خارج حدود منطقة الجزاء، فيما أدرك نادي القناة التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83 سددها محمد حمدي زكي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، الدقيقة 90+4، نجم البديل محمد حسين من تسجيل هدف الفوز لصالح نادي زد من رأسية متقنة بعد ركلة ركنية.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، بعد اعتراضه على حكم المباراة.

بهذا الفوز رفع نادي زد رصيده للنقطة 7 وتقدم للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد القناة عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.