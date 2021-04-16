كورونا يتسبب في تأجيل ثلاث مباريات لهيرتا برلين

أرجأت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم ثلاث مباريات لفريق هيرتا برلين في الدوري الألماني (بوندسليجا)، نظرا لأن الفريق لابد أن يكمل 14 يوما في الحجر الصحي عقب ثبوت إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

ولن تقام المباريات التي كانت ستجمع هيرتا برلين بماينز يوم الأحد وفرايبورج يوم 21 من الشهر الجاري وشالكه يوم 24 من الشهر. وذكرت الرابطة أن مواعيد جديدة "من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وقال كريستيان سيفيرت، الرئيس التنفيذي للرابطة، لبرنامج "بيلد لايف"، إن الموعد الجديد للمباريات لم يتم تحديده بعد. ومن المقرر أيضا تأجيل مباريات هيرتا أمام فرايبورج وشالكه.

وقال سيفيرت :"بالطبع سنفكر بشأن كيفية إعادة جدولة المباريات الثلاثة. إنه تحد بالنسبة لقائمة المباريات، هذا واضح".

وأضاف :"ولكن أيضا من الواضح أن شيئا مثل هذا من الممكن أن يحدث خلال هذه الأوقات. سنواجه هذا الموقف وسنفكر بشأن كيفية الاقتراب من الجدول".

واضطر فريق هيرتا للدخول في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أربعة من مسؤوليه ولاعبيه بفيروس كورونا يوم الخميس. كل اللاعبين والمدربين طلب منهم الدخول في الحجر الصحي حتى 29 أبريل.

في البداية، دخل الحجر الصحي المدرب بال دارداي، ومساعده أدمير هامزاجيتش والمهاجم دودي لوكيباكيو، بالإضافة للمدرب المساعد أندرياس نويندورف، الذي كان على تواصل بهم. فيما تقرر أن يتوجه بقية اللاعبين إلى فندق لعزل الفريق.

ولكن، بسبب إيجابية اختبار للمدافع مارفين بلاتنهارد، والتي تأكدت بعد مران الفريق، تم تمديد الحجر الصحي للفريق ككل والجهاز التدريبي.

وقال أرني فريدريش، المدير الرياضي لهيرتا برلين، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن المدرب دارداي ظهرت عليه أعراض خفيفة "ولكن لا توجد حمى"، بينما يعاني هامزاجيتش من حمى خفيفة.

وحال حدوث المزيد من الإصابات بفيروس كورونا داخل صفوف فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، خلال فترة خضوعهم للحجر الصحي، سيتم البدء في فترة عزل جديدة لمدة 14 يوما.

وأكد ديتليف فاجنر، مستشار الشؤون الاجتماعية والصحية في مكتب المقاطعة المسؤول في برلين، هذه اللائحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وقال فاجنر :" بالطبع، نفس القواعد التي تطبق على هيرتا تسري على المدارس والمستشفيات".

وفي حال تمديد الحجر الصحي، من الممكن أن يتعرض الجدول الضيق للمباريات للخطر، خاصة وأن آخر جولة للبوندسليجا ستقام يوم 22 مايو.

ولكن الرئيس التنفيذي كارستن شميت عارض ما تقوله سلطات برلين.

وقال شميت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :" أوضحنا هذا للتو مع السلطات الصحية"، وأضاف أنه في حال حدوث إصابات جديدة، سيخضع المصابون فقط لتمديد فترة العزل الصحي.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن رابطة الدوري الألماني تبحث مجددا فرض حجر صحي إلزامي على جميع الأندية، على الأقل، في آخر جولتين في شهر مايو.

ويحتل هيرتا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف أمام أرمينيا بيلفيلد أول فريق في منطقة الهبوط.