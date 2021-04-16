علامات الاستفهام تحيط علاقة مايان السيد بيسرا في «حرب أهلية»

لا يزال الغموض يسيطر على أحداث مسلسل حرب أهلية من بطولة يسرا، مع مرور الحلقات.

أحد أهم العلاقات التي لا يعرف أحد أصلها، التي تجمع بين مريم (يسرا) ونور (مايان السيد)، فبينما يبدو من الواضح أن الابنة الوحيدة لمريم هي تمارا (جميلة عوض)، لكن نور هي التي تعيش مع مريم في المنزل نفسه وتعتبرها ابنتها.

ومع نهاية الحلقة الثانية بحقيقة كون مريم متزوجة من طبيبها النفسي يوسف (باسل خياط)، يوجد احتمال قائم بأن نور هي ابنة الاثنين، هذا ما سوف يتضح خلال الحلقات المقبلة.

وبالرغم من أن نور حاصلة على كل ثقة مريم، فإنها قد تكون هي سبب في أزمات قد تعاني منها مريم، هذا بعد أن كانت سبباً في محاولة أخيها لسرقة منزلها، كذلك سعيها لمساعدته بالرغم من كشف محاولة السرقة التي قام بها.

وضمن أحداث المسلسل تلعب مايان دور نور التي تتكفل مريم (يسرا) بتربيتها في منزلها، وضمن أحداث الحلقة الأولى تم مشهد القبض على حسين شقيق نور أثناء محاولته سرقة خزينة مريم وإنكاره للأمر إلا أن نور تعترف عليه لتقرر مريم تركه وعدم إبلاغ الشرطة حتى لا تؤذي مستقبل الفتاة التي تعتبرها كابنة لها وتعويض عن كراهية ابنتها الحقيقية لها.

وتتواجد مايان في موسم رمضان من خلال 3 مسلسلات، فبالإضافة إلى حرب أهلية، تشارك مايان في بطولة مسلسلي لعبة نيوتن وهجمة مرتدة.