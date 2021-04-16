روسيا: اعتراض طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من حدود البلاد

اعترضت مقاتلة روسية "ميج 31" طائرة استطلاع إستراتيجية طراز "أر سي-1335" تابعة لسلاح الجو الأمريكي لدىاقترابها من الحدود الروسية فوق المحيط الهادئ، ونتيجة لذلك غير الطيار الأمريكي مساره وابتعد عن الأراضي الروسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا على موقعها، قالت فيه إن مقاتلة طراز "ميج 31" اقلعت من مطار في إقليم كامتشاتكا لمرافقة الطائرة الأمريكية، وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي، طراز "أر سي-135".، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار العسكري".

يذكر أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات المسيرة، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة.

من جهة أخرى، ترسل روسيا طائرات عسكرية إلى منطقة تعريف الدفاع الجوي في ألاسكا، وغالبًا ما تعترضها الطائرات الأمريكية أو الكندية العاملة كجزء من القوات الجوية في أمريكا الشمالية.