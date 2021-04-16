 قرية المعنى بقنا تشيع جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة من ضحايا حادث أتوبيس أسيوط - البحر الأحمر - بوابة الشروق
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قرية المعنى بقنا تشيع جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة من ضحايا حادث أتوبيس أسيوط - البحر الأحمر

اهالي القرية
اهالي القرية
حمادة عاشور
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 10:45 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 10:45 م
شيع المئات من أهالي قرية المعنى بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، جثث 5 جثامين من أسرة واحدة بينهم ثلاثة أشقاء، من ضحايا حادث الكيلو 103 بطريق "أسيوط-البحرالأحمر"؛ إثر تصادم أتوبيس نقل جماعي مع سيارة نقل مواد بترولية مساء الثلاثاء الماضي، عقب قرار النيابة العامة بأسيوط بالسماح بدفنهم بعد ظهور نتائج تحاليل الطب الشرعي لتحليل dna.

واتشحت السيدات بالسواد، فيما خرج جميع أبناء القرية ورموز العائلات لتشييع جثامين الضحايا، لمقابرهم.

وقال أحمد عبدالقادر، عم ثلاثة من الضحايا، إن الضحايا سافروا لتقديم واجب العزاء في القاهرة خلال اليوم الأول من رمضان، بمنطقة بولاق الدكرور في أحد الأقارب، وخلال عودتهم إلى قنا، لقوا مصرعهم جميعا في تصادم الأتوبيس وتفحمت الجثث، مضيفا أن قرية المعنى باتت في مصاب جلل بعد تأكد خبر وفاة الخمسة وإصابة سادس بحالة خطرة وهم: "خالد عبدالسميع عبدالقادر، سمية عبدالسميع عبدالقادر، رشا عبدالسميع عبدالقادر، رمضان الدقيني، رمضان عبدالسلام"، وإصابة أيمن النوبي.

وأعلنت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء الماضي، عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل مواد بترولية بطريق "أسيوط- البحر الأحمر"، بناحية الكيلو 103.

وصرحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بدفن الجثث ال5 بعد إجراء تحليل dna مع ذويهم.

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