تقديرات: تراجع كبير في النمو السكاني ببريطانيا في بداية الجائحة

أظهرت تقديرات أولية للحكومة البريطانية أن عدد سكان المملكة المتحدة زاد بأبطأ وتيرة له منذ عام 2003 وحتى منتصف عام 2020 وربما يكون قد انخفض منذ ذلك الحين حيث دفع وباء كورونا العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد.



وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن البيانات المؤقتة تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا ارتفع إلى 1ر67 مليون بحلول يونيو 2020، بزيادة قدرها 316 ألفًا أو 5ر0 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.



وارتفعت هذه الأرقام مع وصول عدد أكبر من الأجانب إلى المملكة المتحدة مقارنة بأعداد المغادرين، خلال الأشهر الثمانية التي سبقت فرض البلاد إغلاقًا كاملًا لاحتواء الوباء.



وبين أبريل ويونيو، غادر حوالي 50 ألف شخص البلاد شهريًا بسبب قيود السفر وفقدان العمل عندما أدى الوباء إلى إغلاق معظم المتاجر والمطاعم.



ويعمل بهذه القطاعات نسبة مرتفعة من العمال من دول الاتحاد الأوروبي.



وجعل الوباء من الصعب تتبع تدفق المهاجرين حيث لم يعد بإمكان المسؤولين استجواب الناس وجهاً لوجه في الموانئ، كما كان الحال قبل الأزمة.



وعوضا عن ذلك، اعتمدوا على الدراسات الاستقصائية التي أجريت عن بُعد.



وبالنسبة لواضعي السياسات، فإن تحديد حجم وتركيبة السكان أمر مهم لتخطيط الموارد وتخصيصها.



وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هناك أيضًا تداعيات كبيرة على النمو الاقتصادي المحتمل، وعلى المالية العامة.



وقد يعني الانخفاض الحاد في الهجرة تراجع العائدات الضريبية لسداد الديون الضخمة المتراكمة من أجل مساعدة البلاد في التغلب على الوباء.